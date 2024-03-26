تحدث عنه مسلسل مليحة.. 10 معلومات عن مؤتمر هرتزل: وطن أم دولة يهودية؟

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مليحة، اليوم، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، بسرد تاريخي لما قبل الاحتلال وكيف عاش الفلسطينيون على أرض فلسطين، ومع رفض الأوروبيون لليهود بدأوا يبحثون عن وطن لهم، والصراع بدأ بالمؤتمر الصهيوني الأول أو مؤتمر هرتزل الذي ذكره الراوي خلال أحداث المسلسل.

معلومات عن مؤتمر هرتزل المذكور في مسلسل مليحة

ونستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مؤتمر هرتزل وفقا لـ«المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية»:

1- جرى تنظيم المؤتمر بعد لقاءات مع زعماء دول كبرى بينها إمبراطور ألمانيا والقيصر الروسي والبابا ورؤساء حكومات ووزراء ودبلوماسيين أوروبيين.

2- ترأس المؤتمر ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية.

3- نظم المؤتمر في بازل سويسرا عام 1897.

4- يعد المؤتمر هو الذي أسس الفكر الصهيوني في القرن العشرين وعلى رأسه السعي إلى إنشاء دولة لليهود بإضافة الجملة الشهيرة «إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين تحت حماية القانون العام».

5- طرح المؤتمر مشروع سياسي يريد من الدول الأوروبية مجموعة أو واحدة منها تبنيه.

6- أوصى بتطوير منهجي لفلسطين من خلال توطين اليهود عن طريق العمل في الأرض أو الأشغال الحرفية.

7- أوصى بعمل مشروعات محلية وعالمية تناسب كل قوانين دول الشتات لإعادة تنظيم اليهودية وتوحيدها.

8- أكد ضرورة العمل على تقوية الشعور القومي اليهودي لدى اليهود في كافة أنحاء العالم.

9- أطلق إجراءات للحصول على موافقة الحكومات لتسهيل إقامة وطن قومي لليهود.

جدالات المؤتمر الصهيوني الأول

دار جدلاً شهيرا بين المشتركين في المؤتمر الصهيوني الأول، حول كلمة وطن أو دولة، ولكنهم قرورا أن تكون وطن خيارا دبلوماسيا حتى لا تثار مخاوف الدولة المعنية مثل الدولة العثمانية وحينها قال هرتزل: «لا داعي للقلق.. سيفهمون وحدهم أنها تعني دولة».