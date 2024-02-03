شعبان يوسف: «لا تتركوني هنا وحدي» لإحسان عبد القدوس تناولت قصة حب مع يهودية

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن إحسان عبد القدوس كان يساريًا ولم يكن لديه مشكلة في الصلح مع إسرائيل وأصدر رواية لا تتركوني هنا وحدي وتحكي قصة حب مع يهودية.

سعد كامل أحد مؤسسي الثقافة الجماهيرية في مصر

وأضاف «يوسف» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «سعد كامل أحد مؤسسي الثقافة الجماهيرية في مصر زار إسرائيل، وهناك فيلم يعرض هذا».

وتابع: «عندما ذهب السادات إلى القدس وكنا نتفرج على التليفزيون، وكنا متوقعين عندما يضع السادات قدمه في إسرائيل مصر هتقوم وهذا لم يحدث».

واستكمل: «بعض اليساريين قالوا إن هذا تفكير غير طبيعي لأن الناس تعبت من الحروب وإحنا أمام أمر واقع ولا بد أن نبحث عن طريق آخر لأننا دفعنا الكثير من الأموال والشهداء بسبب الحروب».

ولفت إلى أن المثقفين اعتقدوا أن زيارة السادات للقدس، ستحرك الشارع المصري لكن لم يحدث ذلك.

وواصل: «بعض اليساريين قالوا الناس تعبت من الحروب، وإحنا أمام أمر واقع ولا بد أن نبحث عن طريق آخر، لأننا دفعنا الكثير من الأموال والشهداء بسبب الحروب».

وأشار إلى أن المثقفين في هذا الوقت كان لديهم عزيمة، وإصرار لإيصال كلمتهم بشتى الأشكال، متابعًا: «كنا نعمل ندوات ومؤتمرات وندفع أموال من جيوبنا».