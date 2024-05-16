أسعار الدواجن في المحلات اليوم الخميس 16-5-2024

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-5-2024، استقرارا ملحوظا وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-5-2024

وترصد السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-5- 2024، في بورصة الدواجن وفق الأسعار الرسمية المعلنة التي يتم بها التوريد للتجار.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

ووفق آخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم، فإنّ أسعار الفراخ البيضاء تسجل 80 جنيها للكيلو في أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الخميس

وبحسب بورصة الدواجن، استقر سعر الأمهات البيضاء عند 73 جنيها للكيلو، ويسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 94 جنيها للكيلو بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

واستقرت أسعار مصنعات الدواجن، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 180 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 85 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.