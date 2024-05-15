أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية عبر منصتها الرسمية بفيسبوك عن أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق، اليوم الأربعاء 15-5-2024، بنحو 75 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 88 جنيها.

أسباب تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم

أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية أسباب تراجع الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق بسبب حملات المقاطعة التي لقيت استجابة واسعة من المواطنين في القاهرة الكبرى والمحافظات، وتراجعت في غضون شهرين من 115 جنيهًا للمستهلك إلى 88 جنيهًا وفق آخر تحديث اليوم من قبل بورصة الدواجن

«الوطن» تستعرض أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 15-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق أي للمستهلك كما يلي:

- الرومي نحو 200 جنيه للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 150 جنيها للكيلو.

- أسعار الدواجن البلدي نحو 90 جنيها في المزرعة و100جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 190 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 جنيها و18 جنيها.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 17 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و12.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و18 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 جنيها و14 جنيها.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيها.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 110 جنيهات.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 105 جنيهات.