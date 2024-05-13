أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن.. «اعرف الكيلو وصل كام؟»

سجلت بورصة الدواجن اليوم الاثنين 13-5-2024، استقرارا ملحوظا في أسعار الفراخ البيضاء، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 13-5- 2024، في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

ووفقاً لآخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم الاثنين، فإن أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، تتراوح ما بين 78 و79 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، كما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 84 و89 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

وبحسب بورصة الدواجن، فقد استقر سعر الأمهات البيضاء، ليسجل نحو 73 جنيها للكيلو، كما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو، ليتراوح بين 95 و96 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو.