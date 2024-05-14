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أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 14-5-2024

كتب:

مارينا رؤوف
08:07 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
أسعار الفراخ

أسعار الفراخ

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 14-5-2024، استقرارا ملحوظا وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

وترصد السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 14-5- 2024، في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

ووفق آخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم، فإنّ أسعار الفراخ البيضاء تتراوح بين 78 و79 جنيها للكيلو في أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 84 و89 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم السبت

وبحسب بورصة الدواجن، استقر سعر الأمهات البيضاء عند 73 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 90 و91 جنيها للكيلو بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 إلى 105 جنيهات للكيلو.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.