«بوتين»: 90% من المعاملات التجارية بين روسيا والصين بالروبل واليوان

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعم الصين لبلاده خلال حرب أوكرانيا، واصفًا لقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينج بأنه حوار بين الأصدقاء القدامى، كما أثنى على بكين في مبادراتها لحل الأزمة في كييف.

بوتين ينتقد الجهود الغرب لعزل روسيا

وفي مقابلته مع وكالة أنباء شينخوا الصينية التي نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، انتقد بوتين النخب الغربية في جهودها الرامية إلى عزل وإضعاف روسيا.

وقال الرئيس الروسي لنظيره الصيني، خلال اجتماع في بكين اليوم الخميس، إن القرار الذي اتخذته السلطات الروسية والصينية بإجراء تسويات بعملتيهما الوطنيتين جاء في وقت مناسب وعزز التجارة بين البلدين، لافتا إلى أن 90% من جميع المدفوعات تتم بالفعل بالروبل واليوان.

ومن المتوقع أن يستغل بوتين وشي هذه الزيارة الرسمية لإيجاد حلول قد تسمح لهما بمواصلة توسيع التجارة بعيدا عن أعين الولايات المتحدة.

إزالة بنوك روسية من نظام سويفت

وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وافقت الدول الغربية على إزالة بنوك روسية مختارة من نظام سويفت الذي يمثل شبكة المدفوعات الدولية الرئيسية في العالم، بهدف ضرب التجارة الروسية، وجعل من الصعب على شركاتها القيام بأعمال تجارية.

وفي ذلك الوقت كانت هناك مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تلحق الضرر بمكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، وتسريع استخدام العملات البديلة.

زيارة من صديق قديم

ووصل بوتين إلى بكين في وقت مبكر من اليوم الخميس، لإجراء محادثات قال عنها الكرملين إنها ستعمق الشراكة الاستراتيجية مع الصين، ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الصينية زيارة بوتين بـ«زيارة دولة من صديق قديم».