مواني البحر الأحمر تشهد حركة نشطة: 10 آلاف طن بضائع و585 شاحنة خلال يوم واحد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 585 شاحنة و60 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 240 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و345 شاحنة و20 سيارة.

تداول 3 آلاف و820 طن بضائع و322 شاحنة بميناء نويبع

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة سينا، بينما غادرت الميناء بالأمس 3 سفن وهي الحرية 2، وسينا وبوسيدون إكسبريس، كما تمّ تداول 3 آلاف و820 طن بضائع و322 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ4 سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، كما يغادر ميناء بورتوفيق اليوم السفينة درة جدة متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1965 راكبًا بموانيها.