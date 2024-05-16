معنى ذيوع ومضاد تبديان.. أسئلة تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 اليوم بمادة اللغة العربية، وتتضمن الأسئلة بعض الكلمات التي حيرت طلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث تضمن سؤال مضاد «تبدیان» وكانت الاختيارات «تفقدان - تغفلان - تجهلان - تخفیان»، وذلك من درس «فالق الحب والنوى».

وجاءت القطعة كالتالي: «فانظر يا أخي إلى الفارق البعيد، بين ما رأته العين حبة ونواة، كانتا في رؤية العين، كأنهما جماد لا يحس و لا يعي، فإذا هما وقد شاء لهما خالق الكون أن تواتيهما عوامل الغذاء والماء والهواء والضياء، تبديان العجب وتخرجان العجاب».

معنى كلمة ذيوع

وشمل امتحان اللغة العربية على سؤال آخر وهو القراءة متحررة المحتوى، وكان السؤال ما معنى «ذيوع»: «اندثار - انطلاق - اندفاع - انتشار»، ومفرد «النفايات»: «النفاية - النفي - الانتفاء - النافية» من نص «إنّ تراكم النفايات مشكلة حقيقية تؤرّق الدول، نظرًا للزيادة المطّردة في السكان، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، من هُنا كان ذيوع مصطلح إعادة تدوير المخلفات، ويُقصد به معالجة المواد المستخدمة ليتكون منها مواد جديدة نافعة، مما يساعد على استهلاك أقل لموارد البيئة، ومن المخلفات التي يسهل إعادة تدويرها المخلفات الورقية والبلاستيكية، ومن فوائد إعادة التدوير حماية البيئة والتقليل من التلوث، وتوفير الطاقة والمال، وكذلك التقليل من معدل النفايات».