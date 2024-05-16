جروبات الغش تزعم تداول اللغة العربية للشهادة الإعدادية.. و«التعليم» تتحقق

زعمت جروبات الغش الإلكتروني، تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بمحافظة القاهرة، في اليوم الأول بامتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، والذي بدأ في التاسعة صباحًا.

عمليات التعليم تحقق في اللغة العربية

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات رصدت جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، والتي يؤديها طلاب الصف الأول الثانوي العام حاليًا.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة تتحقق من الأسئلة المتداولة وأنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة، سيتم التوصل إلى الطلاب الغشاشين من خلال الباركود الموجود على ورق الأسئلة.

وتابع المصدر، بأنّ هناك عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وبينها إلغاء الامتحان وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة، موجّهًا الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع في الغش، كي لا يحرموا من الامتحان.