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مد فترة التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اعرف آخر موعد

كتب:

كريم روماني
10:18 ص | الخميس 16 مايو 2024
مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق مد فترة التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مد مدة استلام الطلبات حتى 23 مايو 2024، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين ونظراً لوجود إجازات رسمية في فترة استلام الطلبات.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

وأشارت الهيئة إلى أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) هو مشروع جديد يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، ومالك المشروع هو وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، و المقاول العام هو حالف شركتي كريك افيك إنترناشيونال «CREC- AVIC INTL Consortium» وهو المسئول عن إنشاء وتركيب وصيانة المعدات الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

وظائف القطار الكهربائي الخفيف

وأوضحت أنَّ المشروع يقدم فرص عمل لتوظيف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم والتحكم الميكانيكية والوحدات المتحركة والكهربائية والإشارات والاتصالات: «إذا كانت لديك معرفة أو خبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب الميكانيكية والوحدات المتحركة والكهربائية والإشارات والاتصالات أو لديك خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية، يمكن التقديم».

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.