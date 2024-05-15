القطار الكهربائي الخفيف.. أرخص من السيارات الخاصة للانتقال للعاصمة الإدارية

توفر الدولة وسيلة نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة، تتمثل في القطار الكهربائي الخفيف، المعروف باسم قطار العاصمة الإدارية، الذي يخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن شرق القاهرة، إذ يبدأ في مرحلتيه الأولى والثانية اللتان تم افتتاحهما وتشغيلهما من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والتي تضم عدد 5 وسائل نقل.

ربط القطار الكهربائي الخفيف

عملت الهيئة القومية للأنفاق، على ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة والتي تتمثل في «المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر» بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلاً على المواطنين، كما تم تجهيز محطات القطار بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة.

في إطار خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة تم ربط محطة الفنون والثقافة للقطار الكهربائي الخفيف LRT بالحي الحكومي بأتوبيسات العاصمة لنقل المترددين على العاصمة والموظفين من المحطة ويتم الإنزال بجوار مباني الوزارات.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

ووفق وزارة النقل، فإن أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، هي أسعار تنافسية، تتمثل في 10 جنيهات لركوب 3 محطات، و15 جنيها لركوب 5 محطات، و20 جنيها لأكثر من 7 محطات.