الخط الثالث للمترو.. وسيلة آمنة وسريعة ومكيفة تغطى القاهرة الكبرى

وسيلة آمنة وسريعة، تُغطي مُعظم أنحاء القاهرة الكبرى، تتمثل في الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، أحد وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة، إذ يربط بين محطة عدلي منصور حتى جامعة القاهرة ومحطة محور روض الفرج، على أن يتفرع عند محطة الكيت كات إلى اتجاهين الأول إلى جامعة القاهرة والثاني إلى محطة محور روض الفرج.

5 محطات جديدة

اهتمت وزارة النقل بهذا الخط، مثل اهتمامها بالخطين الأول والثاني، إذ افتتحت اليوم الأربعاء 5 محطات جديدة وهي جامعة القاهرة وبولاق الدكرور وجامعة الدول العربية ووادي النيل، لخدمة مناطق سكنية ذات كثافة سكانية مُرتفعة، وأصبح بمقدور أي مواطن استقلال المترو من محطة جامعة القاهرة إلى محطة عدلي منصور في حوالي 50 دقيقة.

أشاد الركاب الذين استقلوا المترو صباح اليوم، بالمحطات الجديدة والخدمات التي تقدمها، خاصة أنها وفرت عليهم الوقت والجهد وأخيراً التكلفة، فالرحلة من محطتي جامعة القاهرة أو روض الفرج إلى عدلي منصور لا تتكلف سوى 15 جنيهاً، مؤكدين أن المترو وسيلة نظيفة وآمنة وبه كل وسائل الأمان والراحة، حسب الفيديوهات التي نشرتها وزارة النقل، عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

خدمات جديدة ومُهمة

إمكانيات وخدمات جديدة ومُهمة يقدمها الخط الثالث في المحطات الجديدة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، إمكانية شراء التذاكر إلكترونياً بدلاً من الوقوف أمام شبابيك التذاكر، وتهيئة الجو العام للرحلة من خلال كون المحطة مُكيفة بالكامل وكذلك القطارات، فضلاً عن وجود علامات ولوحات ارشادية توضح للركاب مسار الرحلة بالتفصيل.

خصصت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط، فريقا لخدمة الركاب والرد على استفساراتهم، مؤكدة حرصها على رضاء العملاء على مستوى الخدمة المقدمة.