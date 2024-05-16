«التعليم»: إجراءات صارمة قبل دخول الامتحانات.. وعقوبات رادعة للغشاشين

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات بمديرية التعليم القاهرة تتبع جميع الأسئلة والإجابات التي زعمت بعض الصفحات على «فيسبوك» تداولها على أنّها تخص امتحانات اللغة العربية وأسئلة الجبر والهندسة، والتي يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية.

وأشار إلى أنّه في حالة التحقق من الأسئلة فلا تهاون مع الغشاشين، ويجرى تطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين، والتي تصل إلى الحرمان من الامتحان والحبس والغرامة، وفقا لقانون مكافحة الغش، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة بمنع دخول الهاتف المحمول مع الطلاب.