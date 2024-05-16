توريد 184 ألف طن قمح إلى صوامع وشون كفر الشيخ منذ بداية موسم الحصاد

أعلن عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، استلام 184 ألفا و669 طنا و22 كيلوجراما من الأقماح جرى توريدها من المزارعين حتى الآن، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح للعام الحالي.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وأكد وكيل الوزارة، أنّ هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم توريد القمح المحلي لعام 2024، لتحقيق المستهدف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

25 موقعا لاستقبال القمح في كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّه يتم استلام الأقماح في 25 موقعا تخزينيا بمراكز ومدن كفر الشيخ، وتم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.