منطقة كفر الشيخ الأزهرية تدعو طلابها للاشتراك في مبادرات وزارة الاتصالات

دعت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ طلابها للاشتراك في المبادرات الصيفية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تتضمن مبادرتي «براعم مصر الرقمية»، و«أشبال مصر الرقمية»، مشروع صيفي لمدة 3 شهور، والتسجيل من الآن حتى 31 مايو 2024، مع مُراعاة التسجيل باسم الأزهر الشريف، وتسجيل اسم الطالب المسجل بالمعهد.

مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تتاح المبادرة الأولى «براعم مصر الرقمية»، لتلاميذ الصفوف «الرابع، والخامس، والسادس» الابتدائي فقط، ويتم التسجيل من هنا.

كما تُتاح المبادرة الثانية «أشبال مصر الرقمية»، لطلاب الصفوف «الأول والثاني والثالث»، الإعدادي فقط، ويتم التسجيل من هنا.

منطقة كفر الشيخ الأزهرية

ويقوم بالتنسيق لهذه المبادرة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، حسناء عمر، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي ومنسق المبادرة، تحت إشراف حسام حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة.