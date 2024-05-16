أستاذ طب وقائي يحذر من زيت الطعام المستعمل: مادة خطيرة تدخل في تبييضه

حذر الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، من خطورة الزيت المستعمل على صحة الإنسان، قائلا إن البعض يستغل غلاء أسعار الزيت، عن طريق شراء الزيوت المستعملة من الأسر، ثم يعيدون تدويره، وبعدها يبيعونها في الأسواق بأسعار أقل من المعروض في السوق.

خطورة إعادة استخدام الزيوت المستعملة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»: «المصانع التي تعيد تدوير الزيوت تستخدم مواد خطرة على صحة الإنسان بهدف تبييض الزيت، وتجعله بشكل فاتح أكثر، وكأنه جديد، وهذا الأمر يسبب مشكلات صحية كثيرة للغاية، أهمها أمراض السرطان المختلفة بأنواعها فضلا عن أمراض في الشرايين والكلى والجهاز الهضمي».

أسباب حدوث الأمراض وانتشارها بسرعة

وأكد أن إعادة استخدام الزيوت المستعملة تضعف من جهاز مناعة الإنسان بصورة كبيرة، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن أسباب حدوث الأمراض وانتشارها بسرعة كبيرة خاصة، موضحا أن هناك مطاعم تعتمد على هذه الزيوت بهدف زيادة مكسبها، وتوفير نفقاتها دون الاهتمام بصحة الإنسان، وخطورة تداعيات الأمر.