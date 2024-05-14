«حماية المستهلك» يزف بشرى بشأن أسعار السلع.. الزيت بـ51 جنيها لأول مرة

أعلن المهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن انخفاض كبير في أسعار الألبان المعلبة، مؤكّدًا أنَّ الحملات الرقابية على الأسواق تتابع وتراقب على انخفاض الألبان من 65 إلى 41 جنيهًا، إضافة إلى توافر السكر الحر بسعر 27 جنيهًا، ولتر الزيت بـ51 جنيهًا لأول مرة منذ فترة طويلة.

حملات رقابية على الأسواق

وأكّد رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حملة رقابية مكبرة شنها جهاز بالتعاون مع محافظة الجيزة، أنَّه من يتمّ ضبطه من أصحاب السلاسل التجارية يبيع السلع بأسعار مخالفة تُحرر له المحاضر ويُقدم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ووعد بانخفاض أكثر في الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة في أسعار السلع الاستراتيجية وأهمها الزيت والأرز والسكر، مع بتكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين.

وأشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتزام أصحاب المخابز والتجار بتوفير السلع بالسعر المناسب وهذا يدل على مجهود كبير قامت به مديرية التموين في الجيزة وكل الـجهزة الرقابية والمحافظة من خلال التنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين.

وأضاف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، «هدفنا توفير السلع للمواطن بسعر مناسب ونيل رضا المواطنين، ونهدف إلى تخفيض الأسعار بالشكل الذي يرضي المواطن مع تحقيق هامش ربح مناسب للتاجر دون أي خسائر».

حملات على المحلات

وأوضح محافظ الجيزة، خلال جولة تفقدية بأحد السلاسل التجارية بحي العمرانية، رافقه خلالها إبراهيم السجيني رئيس جهاز المستهلك: «نعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات مجلس الوزراء ونعمل على مضاعفة الحملات للتأكد من توفير السلع للمواطنين بسعر مناسب».

فيما أشار إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنَّ الحملات الرقابية تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار 7 سلع استراتيجية تمس حياة الغالبية العظمى من المواطنين، مؤكّدًا أنَّ أجهزة الدولة تعمل حاليا على تحقيق تراجع أكثر في أسعار الفول والمكرونة والأرز والدقيق والسلع المستخدمة بشكل يومي.