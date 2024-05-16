ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024

أعلن عدد من المدارس الابتدائية، نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها جيدًا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024

وأوضحت المدارس الابتدائية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 بالألوان، وفقًا للقرارات الوزارية، ويمكن الإطلاع عليها بالاسم ورقم الجلوس من خلال الصحفة الرسمية أو من خلال التوجه للمدرسة.

وتظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي دون درجات، يتم إعلانها بالألوان وفقاً لنظام التقييم للصفوف الأولي حيث تكون النتيجة في صورة لون يعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كالتالي:-

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).