تفاصيل الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا.. خضع لجراحة 5 ساعات

كشفت ميريام لابونيكوفا، مديرة مستشفى روزفلت في بانسكا بيستريكا بسلوفاكيا، آخر تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء روبرت فيكو، والذي تعرّض لمحاولة اغتيال بـ4 رصاصات.

حالة رئيس الوزراء خطيرة ولكنها مستقرة

وذكرت صحيفة أكتواليتي السلوفاكية أن حالة رئيس الوزراء خطيرة ولكنها مستقرة مضيفة «لذلك سيتم تأمينه في العناية المركزة»، مشيرة إلى أن روبرت فيكو أصيب بعدة طلقات نارية مشيرة أنه بالرغم من ذلك أنقذت الطواقم الطبية حياته.

وكشفت مديرة المستشفى التفاصيل حيث نقل رئيس الوزراء بطائرة إسعاف جوي إلى قسم الطوارئ بمستشفى روزفلت، حيث تم علاجه، وإجراء أشعة مقطعية، ومن ثم نقله إلى غرفة العمليات، حيث استغرقت العملية 5 ساعات وقالت إن العملية شارك فيها فريقان من الجراحة والصدمات، مضيفة أنه حتى الآن يتلقى رئيس الوزراء الرعاية من قبل فريق كامل من الأطباء، كما طلبت لابونيكوفا من وسائل الإعلام والجمهور احترام خصوصية رئيس الوزراء روبرت فيكو.

اجتماع هام لمجلس الأمن السلوفاكي

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإنّ من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن السلوفاكي هذا الصباح لمناقشة الإجراءات الإضافية في أعقاب إطلاق النار الصادم الذي وصفه المسؤولون بأنه أحلك يوم في تاريخ البلاد الحديث.

وتلقى رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو 4 رصاصات من شاعر عجوز يبلغ من العمر 71 عاما ينتمي لتيار اليسار السياسي وذلك أثناء مصافحته للجمهور بعد انتهاء اجتماع حكومي في هاندلوفا.