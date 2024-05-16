وداعًا لآلام الكعب العالي.. 7 نصائح تجعله مريحا ومثاليا

تفضل الكثير من السيدات ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، باعتباره أكثر أناقة وجاذبية، إلا أن ارتدائه لفترات طويلة يتسبب في الشعور بعدم الراحة وآلام في القدمين والعمود الفقري، مما يجعل الفتيات يعزفن عن ارتداءه، لهذا قدم موقع «style craze» بعض الحيل والطرق للتخلص من تلك المشكلة التي تسبب إزعاجًا كبيرًا ويمكن تناولها في التقرير التالي..

7 نصائح للتخلص من مشاكل الكعب العالي

يمكنك التغلب على تلك المشكلة عبر اتباع مجموعة من الحيل والنصائح لجعل الكعب العالي أكثر راحة وانسيابية ويمكن تناولها فيما يلي:

اختيار الكعب العريض

واحده من الأمور التي وجب الانتباه لها عند شراء الأحذية ذات الكعب العالي، العمل على اختيار الكعب العريض، لأن ذلك الأمر يساعدك بشكل كبير في الحفاظ على توازنك، والتقليل قدر الإمكان من مشاكل السير.

حيلة ثني الأصبع الأمامي

يمكنك تجربة حيلة ثني الأصبع الأمامي قبل شراء الحذاء، فإذا تمكنتي من فعل ذلك الأمر، فهذه إشارة جيدة، خاصة أن الجزء الأمامي من الحذاء يرتكز فيه أغلب وزنك، وعدم القدرة على فعل ذلك دلالة على أنه سيسبب لك الألم عند المشي.

رش بودرة الأطفال

يمكنك تجنب الألم الناتج عن ارتداء الحذاء ذو الكعب العالي، وذلك عبر رش بودرة الأطفال على الجزء الداخلي من الحذاء، بعد ما ثبتت فعالية ذلك الأمر في حماية قدميك من الاحتكاك الذي يتحول مع مرور الوقت إلى الشعور بالألم.

اختيار الأحذية الجلدية

يمكنك اختيار الأحذية المصنوعة من الجلد الطبيعي، الأمر الذي يسمح لقدميك للشعور بالراحة، لتمنع الاحتكاك المباشر بين القدم والحذاء، مما يرافقه الشعور بالألم بشكل معتاد.

استخدام اسبراي الشعر

في حال كان الكعب طوله أكثر من 5 سم، وشعرتي بانزلاق قدمك بداخلها، يمكنك التغلب على تلك المشكلة عبر رش سبراي الشعر داخل الحذاء، لتلاحظي اختلافًا ملحوظًا ويمكن تكرار تلك الخطوة إلى أن تشعرين بالراحة.

الصابون

يمكنك استخدام الصابون وذلك عن طريق فرك القدمين به، وذلك قبل العمل على ارتداء الحذاء ذو الكعب العالي، الأمر الذي يجعل قدمك مغلفًا بطبقة عازلة تحمي قدمك من الإصابة بأي ألم على المدى البعيد.

شريط لاصق

تساعد حيلة ربط إصبع القدمين خاصة الثالث والرابع، بواسطة شريط لاصق عند ارتدائك للكعب العالي في التخلص من الآم الكعب العالي تدريجيًا.