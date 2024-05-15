6 حيل بسيطة استخدمها قبل شراء الأحذية.. «بلاش تستعجل»

نقضي معظم حياتنا مرتدين الأحذية، لذا فمن المهم التأكد من جودتها وملاءمتها لأرجلنا، لكن يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من مشكلة ضيق الأحذية وهو أمر يسبب إزعاجا لكثير من الناس، فبعد شراء الحذاء وتجربته، نكتشف بعد فترة من الوقت أنه أصبح ضيقًا على القدم، لذلك نستعرض في التقرير التالي 6 حيل مذهلة استخدمها قبل شراء الأحذية، وفقاً لموقع «very well health».

لا تتعجل

قبل شراء حذائك الجديد ينصح دائماً بعدم التعجل، كما يفضل أن تبذل قصارى جهدك لمعرفة ما إذا كان الحذاء مناسبًا أثناء تواجدك في المتجر، ويجب التأكد من معرفة سياسة الشراء والاسترجاع الخاصة بالمحل قبل الشراء.

قياس قدمك

قبل البدء في شراء الحذاء الجديد يفضل أن تقوم بقياس طول وعرض وقوس قدمك أثناء وجودك في متجر المشتريات، والتأكد من أن الحذاء يتنساب مع القدم، حتى لا يتسبب في مشاكل صحية بعد ذلك، فأثبت العديد من الدراسات أن معظم الناس يرتدون احذية ذات مقاس خاطىء بالنسبة لأرجلهم.

القياس في أوقات مختلفة من اليوم

ينصح الخبراء المقبلين على شراء أحذية جديدة أن يقوموا بتجربته عدة مرات في أوقات مختلفة من اليوم، وذلك لتجربته في كل ظروف اليوم المختلفة، كما يفضل البحث عن أحذية ذات شكل منتظم وتجنب تلك المدببة والمنحنية.

تجنب الكعب العالي

ينصح الخبراء بتنجب الأحذية التي تحتوي على كعب عال وذلك للوقاية من مشاكل القدمين التي قد تظهر بعد ذلك، واختيار كعب قصير لا يتعدى طوله 1.5 بوصة، إذ أن الكعوب المرتفعة يمكن أن تتسبب في آلام في القدم عند الضغط المتكرر عليها أثناء المشي.

احصل على مساعدة الخبراء

يفضل التحدث مع شخص من ذوي الخبرة قبل شراء الحذاء الجديد مثل مندوبو المبيعات من ذوي الخبرة في مجال الميكانيكين، الذين يتواجدون في بعض متاجر الأحذية، وسيمكنهم التعرف على الأحذية المتوفرة في المتجر، وقياس قدميك واقتراح الأحذية المناسبة التي تناسبك.

اختيار الأحذية الواسعة عند أصبع القدم الكبير

ينصح الخبراء اختيار الأحذية التي تحتوي على مساحة فارغة كبيرة عند إصبع القدم الكبير من مقدمة الحذاء، إذ أنها تعتبر من أكثر المناطق المتضررة عند ضيق الحذاء، وهي المنطقة التي نعرف بها أن الحذاء أصبح غير مناسب للرجل.