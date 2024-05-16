شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 16-5-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك المختلفة، إذ سجّلت العملة الإماراتية في بنك مصر 12.93 جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث أوضحته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 12.92 جنيه للبيع، و12.90 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك مصر 12.93 جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك الإسكندرية فسجل 12.92 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك القاهرة، 12.93 جنيه للبيع، و12.91 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك قناة السويس فسجل 12.87 جنيها للبيع، و12.82 جنيه للشراء.