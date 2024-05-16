رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر وبريطانيا تنفذان التدريب البحري المشترك «مدافع الإسكندرية»

كتب:

محمد مجدي
11:47 ص | الخميس 16 مايو 2024
مصر وبريطانيا تنفذان التدريب البحري المشترك «مدافع الإسكندرية»

استمرارًا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقاً لأحدث النظم القتالية، نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحري المشترك «مدافع الإسكندرية»، الذي استمر لعدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية.

تضمنت مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية، وكذا التدريب على الإسعافات الأولية، والتي أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية واحترافية في تنفيذ المهام المكلفين بها.

حضر ختام فعاليات التدريب الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية والسفير البريطاني وملحق الدفاع البريطاني بجمهورية مصر العربية وعدد من قادة القوات المسلحة.

{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0628\u062d\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u0637\u0627\u0646\u064a\u0629 \u062a\u0646\u0641\u0630\u0627\u0646 \u0627\u0644\u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0627\u0644\u0628\u062d\u0631\u064a \u0627\u0644\u0645\u0634\u062a\u0631\u0643 &quot;\u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0633\u0643\u0646\u062f\u0631\u064a\u0629&quot; \u0628\u0642\u0627\u0639\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0627\u0633\u0643\u0646\u062f\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0628\u062d\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0628\u062d\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0628\u0631\u064a\u0637\u0627\u0646\u064a\u0629 \u062a\u0646\u0641\u0630\u0627\u0646 \u0627\u0644\u062a\u062f\u0631\u064a\u0628 \u0627\u0644\u0628\u062d\u0631\u064a \u0627\u0644\u0645\u0634\u062a\u0631\u0643 &quot;\u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0633\u0643\u0646\u062f\u0631\u064a\u0629&quot; \u0628\u0642\u0627\u0639\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0627\u0633\u0643\u0646\u062f\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0628\u062d\u0631\u064a\u0629"}

اقرأ المزيد:

 القوات البحرية المصرية تشارك في التدريب المشترك «الموج الأحمر- 7»

قائد القوات البحرية يلتقي قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر «أسبيدس»

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي

قائد القوات البحرية المصرية يلتقي آمر القوة البحرية الكويتية
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.