قيادات «تعليم القاهرة» تتفقد لجان «الإعدادية».. وتوصي بتوفير جو ملائم للطلاب

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وأيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام سير اللجان للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني المنعقدة في مدرسة «تحيا مصر1»، حيث عدد اللجان بالمدرسة 31 ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 622.

واطمأن محافظ القاهرة ومدير المديرية من الطلاب على مستوى الامتحان، وأوصى بتهيئة مناخ مناسب من الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من تأدية الامتحان في مناخ ملائم، كما تأكد من وجود طبيبة وزائرة صحية في كل لجنة للاطمئنان على الطلبة وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين.

امتحان اللغة العربية

ويؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024 بالقاهرة اليوم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى 11.30 ثم يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية التربية الدينية الإسلامية والمسيحية من الساعة 12 حتى 1.30 ظهرا.

وفى نهاية الجولة، طمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور عند انصرافه من اللجنة وتحاور معهم بالتزام الهدوء والطمأنينة أثناء فترات الامتحان حتى لا يؤثر على أبنائنا الطلاب.

وواصل مدير المديرية متابعة لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة السيدة خديجة، حيث يبلغ عدد الطلاب بنين 300 طالب، وعدد اللجان 15.

أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد مدير المديرية أنّ قيادات تعليم القاهرة يعملون ويستعدون قبل بدء الامتحان، بدءا من المطبعة المركزية الساعة 3،30 فجرا حتى تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية لتقوم الإدارات التعليمية لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية، ثم تسليمها إلى مقار اللجان الامتحانية حتى تصل لأيدي الطلبة ليبدأ الامتحان في المواعيد المحددة.

وتابع أنّه بعد الانتهاء من الامتحان في لجان الشهادة الإعدادية يتم تسليم الاوراق وتجميعها لتسليمها مرة أخرى إلى الكنترولات لبدء عملية تصحيح الأوراق يوما بعد يوم، حيث توجد غرفة عمليات بالمديرية تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية لتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء الامتحان.