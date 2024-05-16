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أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 16-5-2024

كتب:

محمد متولي
12:13 م | الخميس 16 مايو 2024
أسعار الفاكهة في الأسواق

أسعار الفاكهة في الأسواق

استقرار كبير شهده أسعار الفاكهة اليوم الخميس 16-5-2024 في الأسواق المحلية، حيث تختلف الأسعار من منطقة لأخرى حسب الجودة والنوع وفق آخر التحديثات.

وترصد «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الخميس وفق أسعار سوق العبور، حيث تراوح سعر العنب الأصفر بين 20 - 30 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأحمر

يتراوح سعر العنب الأصفر اليوم بين 20 - 40 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح المصري

يتراوح سعر التفاح المصري، اليوم الخميس، ما بين 15 - 37 جنيهًا.

سعر التفاح الأمريكاني

يتراوح سعر التفاح المصري اليوم الخميس بين 60 - 100 جنيه.

سعر التفاح جولدن

يتراوح سعر التفاح جولدن بين 40 - 70 جنيهًا.

سعر التفاح سوري لبناني

يتراوح سعر التفاح جولدن بين 40 - 70 جنيهًا.

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