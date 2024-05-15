أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم..اعرف كيلو العنب وصل كام
كتب:
وليد عبد السلام
07:51 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
عنب أحمر
ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة، اليوم الأربعاء، وفقًا لأسعار سوق العبور، وسجل سعر العنب الأصفر، ما بين 25 - 50 جنيهًا للكيلو.
سعر العنب الأحمر
يتراوح سعر العنب الأصفر، اليوم الأربعاء، ما بين 30 - 50 جنيهًا للكيلو.
سعر التفاح المصري
يتراوح سعر التفاح المصري، اليوم الأربعاء، ما بين 15 - 35 جنيهًا،.
سعر التفاح الأمريكاني
يتراوح سعر التفاح المصري، اليوم الأربعاء، ما بين 60 - 100 جنيهًا.
سعر التفاح جولدن
يتراوح سعر التفاح جولدن، ما بين 40 - 70 جنيهًا.
سعر التفاح سوري لبناني
يتراوح سعر التفاح جولدن، ما بين 40 - 70 جنيهًا.