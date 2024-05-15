أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم..اعرف كيلو العنب وصل كام

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة، اليوم الأربعاء، وفقًا لأسعار سوق العبور، وسجل سعر العنب الأصفر، ما بين 25 - 50 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأحمر

يتراوح سعر العنب الأصفر، اليوم الأربعاء، ما بين 30 - 50 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح المصري

يتراوح سعر التفاح المصري، اليوم الأربعاء، ما بين 15 - 35 جنيهًا،.

سعر التفاح الأمريكاني

يتراوح سعر التفاح المصري، اليوم الأربعاء، ما بين 60 - 100 جنيهًا.

سعر التفاح جولدن

يتراوح سعر التفاح جولدن، ما بين 40 - 70 جنيهًا.

سعر التفاح سوري لبناني

يتراوح سعر التفاح جولدن، ما بين 40 - 70 جنيهًا.