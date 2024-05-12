أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12-5-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى حسب النوع، والجودة، والتي من بينها الخوخ والموز البلدي و البرقوق.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق المحلية بمختلف أنواعها، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم بمختلف أنواعها

سجل سعر كيلو الموز البلدي بحوالي 16.76 جنيه بالأسواق.

جاء سعر كيلو الخوخ بحوالي 32.64 جنيه بالأسواق.

بلغ سعر كيلو البرقوق بحوالي 35.21 جنيه بالأسواق.

سجل سعر كرتونة الكيوي بحوالي 315.45 جنيه بالأسواق.

جاء سعر كيلو التفاح بحوالي 64.86 جنيه بالأسواق.

بلغ سعر الأناناس الواحدة بحوالي 66.9 جنيه بالأسواق.

سجل سعر كيلو البلح العجوة حوالي 47.22 جنيه بالأسواق.

جاء سعر كيلو التفاح الجولدن بحوالي 56.4 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد بحوالي 36.17 جنيه بالأسواق.