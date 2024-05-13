تحذير من الإفراط في تناول الفاكهة الحمضية.. قد تسبب تآكل الأسنان

تآكل مينا الأسنان والتهابات اللّثة، من الأمراض الشائعة لدى مئات الأشخاص، لكن البعض لا يعلم أنّ تناول بعض الفواكه الشهيرة وتفريش أو غسل الأسنان بعدها، من الممكن أن يتسبب في مشكلات صحية كبيرة، إذ حذّر أحد أطباء الأسنان من الإفراط في تناول فاكهة شهيرة ومحبّبة لدى كثيرين، مؤكدا أنها تؤدي إلى تآكل الأسنان.

تحذير من الإفراط في تناول فاكهة شهيرة

الدكتور ساهيل باتيل طبيب الأسنان الشهير في لندن، قال لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، إنه يجب على الأشخاص عدم الإفراط في تناول الفواكه خاصة الحمضية منها، إذ تسبب تآكل مينا الأسنان وإضعافها، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس: «بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أنّ تكون ضارة بشكل خاص لأسنانك بسبب محتواها العالي من السكر، أو الحموضة، أو احتمالية التصاقها بالأسنان وتعزيز التسوس».

ورغم الفوائد الصحية الكبيرة للفواكه الحمضية، إلا أنه هناك تحذيرا من أنها ستكون ضارة بالأسنان، بحسب «باتيل»: «على الرغم من أنها تقدم فوائد غذائية، إلا أن الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت تحتوي على مستويات عالية من الحمض الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا، كما يؤدي إلى تسوس الأسنان وفقدانها».

أضرار تناول الفواكه الحمضية على الأسنان

وينصح الدكتور باتيل أيضًا بالانتظار قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول الفواكه الحمضية أو عصيرها: «إذا كانت وجبة الإفطار تحتوي على أطعمة أو مشروبات حمضية، فمن الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام لتنظيف أسنانك، إذ إن الانتظار يسمح للعاب بتحييد الأحماض بشكل طبيعي».

الدكتور أحمد شحاتة أخصائي طب الأسنان، أكد لـ«الوطن»، ضرورة عدم غسل الأسنان بعد تناول الفواكه الحمضية لخطورتها على مينا الأسنان بسبب احتوائها على نسبة عالية من الحموضة، كما نصح بضرورة شرب الماء أو تناول الجبن بعد أكل البرتقال لتخفيف الأحماض والانتظار لنحو 30 دقيقة قبل غسلها، فضلا عن استخدام «شفاطة» لمنع ملامسة العصائر لأسنانك بصورة مباشرة.