الطاهري: نقاشات صريحة للغاية في جلسات العمل المغلقة بالقمم العربية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إنّ جلسة العمل المغلقة في القمم العربية تشهد الكثير من النقاشات التي تتسم بالصراحة المطلقة بين القادة.

اعتماد مشروع جدول الأعمال

وأضاف خلال تصريح لشاشة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات القمة العربية من البحرين: «من المنتظر أن تشهد القمة اعتماد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات ومشروع إعلان المنامة».

جلسة إعلامية علنية بحضور وسائل الإعلام

وتابع: «كما تشهد القمة جلسة إعلامية علنية بحضور وسائل الإعلام ومن خلالها يتم قراءة إعلان المنامة ثم الكلمة الختامية للملك حمد بن عيسى ملك البحرين، رئيس الدورة، وفي تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة يكون المؤتمر الصحفي لوزير خارجية ممكلة البحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية في ختام القمة العربية».