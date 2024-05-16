تزامنا مع الموجة الحارة.. خطأ شائع يدمر التكييف عند استخدامه في الصيف

مع اقتراب فصل الصيف 2024، يبدأ الكثيرون الصيانة الدورية للتكييف الخاص بمنزلهم استعدادًا لتشغيله مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا بعدما حذّرت الهيئة العامة للأرصاد من موجةٍ شديدة الحرارة، خلال الأيام المقبلة، ويهتم مستخدمو جهاز التكييف بالتعامل معه بحذر تجنبًا لارتفاع فاتورة الكهرباء في العداد التقليدي، أو سحب رصيد كبير من عداد الكهرباء مسبق الدفع، كما أنّهم يحرصون على صيانته منعًا لحدوث تلف به يمنعهم من تشغيله.

وهناك خطأ شائع يقع به الكثيرون يؤدي إلى تدمير التكييف، وحدوث تلف كبير به عند استخدامه، ونوضح من خلال هذا التقرير هذا الخطأ الشائع الذي قد يؤدي لتدمير التكييف، وفق خدمة عملاء أحد الشركات المتخصصة في إنتاج أجهزة التكييف، كالتالي:

خطأ شائع يؤدي إلى تدمير التكييف

أوضحت خدمة عملاء أحد شركات الأجهزة الكهربائية، والتي تنتج أجهزة تكييف أن تركيب التكييف واستخدامه في مساحة أكبر من المحددة لجهاز التكييف المستخدم يؤدي إلى تلف وتدمير جهاز التكييف مع الوقت، إذ إنّ ذلك يجعل الجهاز يستهلك قدرة أكبر من قدرته لتغطية المساحة بأكملها، الأمر الذي يؤدي إلى تلف الجهاز مع كثرة الاستخدام في وقت قصير، لتنتهي صلاحية الجهاز الافتراضية قبل المدة المحددة له.

ويجب أن يتم استخدام جهاز التكييف في مساحات كل حسب قدرته، فلا يمكن لجهاز تكييف بسعة 1.5 حصان أن يوضع في غرفة أو مساحة أكبر من 12 مترا، لكن يمكن أن يتم وضعه في مساحة أقل من تلك دون أن يحدث به أي ضرر.

كيف تتجنب استهلاك كهرباء بقدرة عالية مع استخدام التكييف؟

ويوجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعض النصائح عند استخدام التكييف مع اقتراب فصل الصيف 2024، حتى يستطيع مستخدميه ترشيد استهلاك الكهرباء، وتتمثل في الآتي:

- يجب أن يحرص المستخدم على ألا تزيد درجة الحرارة عن 25.2 درجة مئوية.

- لا بد من أن يكون هناك مواظبة دورية على صيانة جهاز التكييف، وتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أن جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

- لا بد من مراعاة أن تتناسب قدرة التكييف مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

- يجب التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.