رحلة علمية إلى قلب المستقبل.. طلاب «آداب القاهرة» يزورون محطة الضبعة النووية

نظمت كلية الآداب بجامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة نجلاء رأفت عميدة الكلية، زيارة مميزة لطلاب برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لموقع محطة الضبعة النووية، ضمن حرص الجامعة على تعزيز دورها في نشر الوعي بالتكنولوجيا النووية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

رحلة إلى قلب التكنولوجيا النووية

اشتملت الزيارة على محاضرة تفاعلية قدمها خبراء من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتمّ تعريف طلاب جامعة القاهرة بأهمية الطاقة النووية ومراحل إنشاء محطة الضبعة النووية، والإجراءات الوقائية والاحتياطات الأمنية المتبعة لضمان سلامة العملية.

تجربة ميدانية فريدة

وأجرى الطلاب جولة ميدانية شاملة داخل موقع محطة الضبعة، وشاهدوا عن كثب مكونات المحطة المختلفة، وتعرفوا على سير العمل في مختلف الأقسام، وشهدوا بأعينهم التقدم التكنولوجي الهائل الذي تحققه مصر في هذا المجال.

رسالة من أجل مستقبل مشرق

أكّد محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة الوعي النووي لدى طلاب الكلية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمساهمة في مشاريع الطاقة النووية المستقبلية، كما أشاد بجهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في تنفيذ هذا المشروع القومي الاستراتيجي.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم الغامرة بهذه الزيارة، والتي فتحت لهم آفاقًا جديدة حول مستقبل الطاقة في مصر، وألهمت فيهم روح التعاون والابتكار للمساهمة في بناء مصر الحديثة.