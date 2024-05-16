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إبراهيم عبدالمجيد ضيف منتدى الرواية بمركز الإبداع الأحد المقبل

كتب:

إلهام الكردوسي
12:45 م | الخميس 16 مايو 2024
إبراهيم عبد المجيد

إبراهيم عبد المجيد

يحل الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد ضيفًا على منتدى القاهرة الثقافي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 19 مايو الجاري، وذلك بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا.

اللقاء حول الرواية العربية

ويفتتح اللقاء الذي يديره الشاعر سامح محجوب - المشرف على الملتقى- حول «أسئلة الرواية العربية الآن» خاصة في حضورها وزخمها من جهة، واختلاط الحابل بالنابل فيها من جهة أخرى.

إبراهيم عبدالمجيد

إبراهيم عبدالمجيد أثرى مجال الكتابة الروائية على مدى عقود بأعمال حفرت مكانتها الإبداعية لدى القراء العرب ، مثل بيت الياسمين والبلدة الأخرى ولا أحد ينام في الإسكندرية وطيور العنبر وعتبات البهجة وغيرها الكثير من الأعمال الروائية الشهيرة، وسيجيب على هذه الأسئلة من واقع انتمائه الإبداعي، وإحاطته المعرفية بتفاصيل المشهد الروائي العربي.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي