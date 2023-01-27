الكاتب إبراهيم عبد المجيد: نسبة القراء من الشعب المصري 20% فقط

قال الكاتب إبراهيم عبد المجيد، إن العصر الحالي هو عصر السرعة والسوشيال ميديا، وليس عصر التأمل الذي يجعلك تأخذ كتابا إلى البيت لتقرأه، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تأخذ كتابا معك في الهاتف المحمول وتقرأه في المترو.

تسليع للكتابة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني، في برنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة «DMC»، أن فرصة الاختيار تغيرت بعدما كنت تختار الكتاب من أرفف المكتبة، لافتًا لوجود تسليع للكتابة، إذ يٌنشأ كٌتاب صفحات مدفوعة الأجر لنفسهم لتسليع كتاباتهم، مشيرًا إلى أن بعض دور النشر تقوم بذلك.

نسبة القراء من الشعب المصري 20%.. وهي ثابتة

وأوضح أن الشعب المصري كبير، وأن نسبة القراء حتى لو زادت فإنها ستظل صغيرة بالنسبة لتعداد الشعب المصري، مشيرًا إلى أن نسبة القراء من الشعب المصري 20%، وهي نسبة ثابتة منذ أن كان تعداد الشعب 20 مليون نسمة حتى الآن.