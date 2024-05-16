58 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية في 315 لجنة ببني سويف السبت المقبل

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التعليم، التجهيزات والترتيبات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024، والتي ستنطلق السبت المقبل 18 مايو وتنتهي الخميس 23 من نفس الشهر.

58 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن يؤدي أكثر من 58 ألفا و400 طالب وطالبة الامتحان من خلال 315 لجنة على مستوى المحافظة، موزعين على القطاعين، قطاع (أ) يشمل 162 لجنة بإجمالي 28660 طالبا وطالبة، وقطاع (ب) يشمل 153 لجنة بإجمالي 29773 طالبا وطالبة.

توفير سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات

ووجه المحافظ بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري إدارات التعليم، بتوفير ‏سبل الراحة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال وسير الامتحانات.

استعدادات تعليم بني سويف لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية

من جهته أكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء ‏امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي لهذا العام، مشيرًا إلى عقده اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان ورؤساء لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة ومسؤولي الأمن والشؤون القانونية والمتابعة وشؤون الطلاب والمطبعة السرية والإحصاء، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وتضمنت إجراءات الامتحانات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، وتشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارات التعليمية متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، وتم الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابة لتأمين وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.

وشدد وكيل التعليم على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية من فتح أظرف الأسئلة في موعدها، والتوقيع على محضر تسليم الأسئلة وإحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

حظر اصطحاب الهاتف المحمول في الامتحانات

كما تضمنت الإجراءات حظر اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، مع عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان، مع التشديد على ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية في حالة وجود أي حالة شغب لإبلاغ الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مثيري الشغب، حرصا على سلامة المعلمين، وإلزام المشاغب بدفع قيمة أي تلفيات يتسبب بها.