جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الإعدادي في المنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي، حيث تبدأ يوم الأربعاء 8 مايو المقبل، وتنتهي يوم الاثنين 13 من نفس الشهر.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي بالمنيا

وتضمن جدول امتحان الصف الأول الإعدادي بالمنيا ما يلي:

- الأربعاء 8 مايو.. هندسة لمدة ساعة وكمبيوتر وتكنولوجيا لمدة ساعتين.

- الخميس 9 مايو..دراسات اجتماعية لمدة ساعتين ولغة أجنبية لمدة ساعتين.

- السبت 11 مايو.. تربية دينية لمدة ساعة ونصف ولغة عربية لمدة ساعتين ونصف.

- الأحد 12 مايو.. جبر لمدة ساعتين وتربية فنية لمدة ساعتين.

- الاثنين 13 مايو.. علوم لمدة ساعتين وتربية رياضية لمدة ساعة.

جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي بالمنيا

أما جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي بالمنيا، فتضمن ما يلي:

- الأربعاء 8 مايو.. دراسات اجتماعية لمدة ساعتين ولغة أجنبية لمدة ساعتين.

- الخميس 9 مايو.. جبر لمدة ساعتين وتربية فنية لمدة ساعتين.

- السبت 11 مايو.. تربية دينية لمدة ساعة ونصف وهندسة لمدة ساعتين.

- الأحد 12 مايو.. علوم لمدة ساعتين وكمبيوتر وتكنولوجيا لمدة ساعة.

- الاثنين 13 مايو.. لغة عربية لمدة ساعتين ونصف وتربية رياضية لمدة ساعة.

وقال حمدي مصطفي وكيل وزارة التعليم بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جميع امتحانات صفوف النقل تٌجرى على مستوى الإدارة التعليمية وتحت إشراف التوجيه المختص، مشيرا إلى تخصيص 20 دقيقة من زمن امتحان اللغة العربية للإملاء، بينما تُجرى الامتحانات العملية قبل النظرية بمعرفة إدارة كل مدرسة.