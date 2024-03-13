مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 بعد تعديلها.. لا حذف من المناهج

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، وذلك بعد موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على انتظام مواعيد الامتحانات وعدم وجود تعارض في المواعيد المقررة.

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024

وأوضحت الوزارة مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة:

- تبدأ امتحانات النقل لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية يوم 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من يوم 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة من يوم الاثنين 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع.

امتحانات نهاية العام .. مراعاة الإجازات

وأضافت وزارة التعليم أنه يجرى مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد خلال وضع جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، مشددا على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بمواعيد الامتحانات المقررة.

وبالنسبة للمقرارت الدراسية، أكدت الوزارة أن «منهج الترم الثاني مناسب لعدد أيام الدراسة ولا حذف لأجزاء من المنهج أو تخفيفها» وتنتهي في شهر أبريل وتخصيص شهر مايو للمراجعة.