أسماء الفائزات في مسابقة «التعليم» عن المعلمة الفعالة لعام 2023-2024

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات مسابقة المعلمة الفعالة تحت عنوان «دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال»، على مستوى المديريات التعليمية للعام الدراسي 2024-2023.

وتأتي هذه المسابقة تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأطفال الروضة من خلال الأنشطة التربوية المختلفة والتي تتناسب وتوائم احتياجاتهم والتركيز على صقل مهارات وبناء قدرات معلمات رياض الأطفال وبث روح التنافس بينهم وتبادل الخبرات من خلال المسابقات المهنية والملتقيات.

تشجيع المعلمة

وتهدف المسابقة إلى تفعيل العمل بأبعاد المنهج، وتشجيع المعلمة على استخدام الأساليب المبتكرة في إكساب أطفال الروضة المهارات الحياتية المتضمنة في المنهج، وتنفيذ أنشطة تدعم مفهوم ريادة الأعمال، وتبادل الخبرات بين معلمات رياض الأطفال، وبث روح المنافسة والابتكار بين معلمات رياض الأطفال.

واستهدفت المسابقة معلمات رياض الأطفال بمستوياتها معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول (أ)، وتم تنفيذها على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، وتم تصعيد 27 معلمة فائزة بواقع معلمة لكل مديرية تعليمية وفقا لمعايير اختيار واضحة تتسم بالشفافية والنزاهة.

تنظيم معرض للوسائل التعليمية

وشهدت فعاليات المسابقة تنظيم معرض للوسائل التعليمية التي شاركت بها المعلمات في المسابقة.

وفى ختام الفعاليات، تمّ إعلان النتيجة النهائية للمسابقة، وفازت المعلمات هدير محمد بدر الدين من محافظة شمال سيناء بالمركز الأول، وابتسام سيد محمد من محافظة الفيوم بالمركز الثاني، وسميرة أحمد صالح من محافظة الإسماعيلية بالمركز الثالث، وهدى أحمد محمد من محافظة البحيرة بالمركز الرابع، ويسرا أحمد عبدالرحمن من محافظة الإسكندرية بالمركز الخامس.

وعلى مستوى المراكز الشرفية، فازت المعلمات روعة عامر حلمي بمحافظة الغربية بالمركز السادس، وسارة صفوت أبادير بمحافظة أسيوط بالمركز السابع، وشيماء صبري محمد بمحافظة القليوبية بالمركز الثامن، وايمان محمد مسعد بمحافظة دمياط بالمركز التاسع، وهدير مجدي محمد بمحافظة الجيزة بالمركز العاشر.

وجاءت هذه المسابقة تحت إشراف الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الادارة المركزية للأنشطة الطلابية، وتنفيذ الدكتور ابراهيم سعودى مدير عام الادارة العامة لرياض الأطفال، وأمين الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.