انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة السبت المقبل

تنطلق يوم السبت امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام - لغات)، للفصل الدراسي الثاني الدور الأول، والتي تستغرق 6 أيام حتى الخميس، 23 مايو.

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 191 ألفا و68 طالبا، مقسم على697 لجنة، بالإضافة إلى لجنة 57 ألفا و357 لجنة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأضاف سلومة، أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة، لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، ويؤدي أبنائنا الطلاب في اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة صباحا امتحان مادة اللغة العربية والخط، مشددا على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيا باللجان يوميا، مع تواجد الموجة المقيم لمتابعة كل أعمال الامتحانات، وتذليل المعوقات الصعوبات.

منع دخول الهواتف المحمولة

وأكد التواصل المستمر مع روؤساء الأحياء والمدن لإزالة المعوقات والصعوبات خارج أسوار المدارس، ومنع تواجد الباعة الجائلين، ومنع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية مع تقليل الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب في أثناء أداءِ الامتحان مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، والاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.