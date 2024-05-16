محافظ المنيا: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بعدة مراكز

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تطوير المنشآت الصحية على مستوى مراكز المحافظة، حيث تعد أعمال التطوير من الأولويات الرئيسية التي تهدف إلى بناء نظام رعاية صحية يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين، سعيا نحو تغطية صحية شاملة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تسريع معدلات إنجاز مشروعات المنشآت الصحية

ووجه محافظ المنيا الجهات المنفذة بتسريع معدلات إنجاز المشروعات الخاصة بإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، مشددا على الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم.

إحلال وتجديد عدة مستشفيات

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود المديرية في قطاع الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية خلال شهر، مشيرا إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303,9 مليون جنيه، ومستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 376,2 مليون جنيه، بالإضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يجري العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 392,6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 90%، واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألفا و963 نسمة، ومستشفى أبو قرقاص لخدمة 648 ألفا و642 نسمة.

رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يجري رفع كفاءة شامل لـ8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى حميات بني مزار 90%، وحميات ديرمواس 95%، وحميات سمالوط 95%، حميات ملوي 95%، وحميات مغاغة 95%، حميات العدوة 95%، وصدر بني مزار 90%، وصدر ملوي 95%، مشيرا إلى استمرار أعمال التطوير لعدد 113 وحدة صحية بالقرى واستلام 41 وحدة، وذلك بعد رفع كفاءتها واستلام 8 وحدات صحية.