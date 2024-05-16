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صحفي بـ«اتحاد الإذاعات العربية»: رفح الفلسطينية خط أحمر

كتب:

شريف سليمان
12:23 م | الخميس 16 مايو 2024
رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية

قال أحمد الأشقر مدير الأخبار في اتحاد إذاعات الدول العربية، إنّ الحراك الذي بدأ في الجامعات الأمريكية انتقل إلى أوروبا في جامعات ألمانيا وفرنسا وسويسرا يشكل عامل ضغط كبير، وعاملا مساندا لأهم قضية عربية تحمل حضورًا عربيًا وعالميًا ودوليًا وهي القضية الفلسطينية، مشددًا على أنّ رفح الفلسطينية خط أحمر.

وأضاف الأشقر، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالله ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنّ الحراك الشعبي في أمريكا على صعيد طلاب الجامعات، وكذلك في أوروبا أعطى زخمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، وهذا يتوافق مع الحراك في الشوارع العربي.

وتابع: «استمعت إلى تقرير يقول إن هؤلاء الطلاب الذين يتظاهرون هم جيل القيادة في المستقبل بأمريكا وأوروبا فيما يتعلق بالتعامل مع هذه القضية التي تعرضت للظلم لأكثر من 70 عاما».

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