«التجمع»: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام «العدل الدولية» يدعم فلسطين

أكد حزب التجمع تأييده لقرار مصر بالتدخل رسميًا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكاتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

محكمة العدل الدولية

وقال عماد فؤاد، مساعد رئيس الحزب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إسرائيل لم تستجب للجهود المصرية الرامية لوقف العدوان على مدى السبعة شهور الماضية، ولم تستمع لنداء العقل، وهو ما أدى إلى تلك الخطوة الرادعة التي تعبر عن الموقف المصري الداعم رسميًا وشعبيًا للقضية الفلسطينية.

دعوى جنوب إفريقيا

وأضاف «فؤاد» أن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام «العدل الدولية»، سيمكنها من تقديم الدعم القانوني والفني؛ لإثبات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وتأكيد عدم شرعية الممارسات الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن مصر بتلك الخطوة الرادعة تؤكد أمام العالم، أن إسرائيل ككيان استيطاني عنصري، لا يلتزم باتفاقياته الدولية، وأبرزها اتفاقية السلام مع الدولة العربية الأكبر، بدليل إصرارها على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية مباشرة، وهو ما يتناقش مع نص الاتفاقية.

و أشاد، بالموقف المصرية الحاسمة في التعامل مع تطورات العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، وتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافل والمناسبات على ضرورة حصول الفلسطينيين على حقهم في إعلان دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيه 1967، طبقُا لقرارات الشرعية الدولية.