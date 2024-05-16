«تضامن كفر الشيخ»: توزيع ملابس جديدة مجانا على 500 أسرة في قرى سيدي سالم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، جمعية الأورمان، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في 9 قرى بمركز سيدي سالم.

تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنّ تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً بقرى «العفيفي، أبو سرور، المطرية، عزبة عبد الوهاب، الزيني، عزبة عويس، عزبة شاهين، عزبة معزوز، عزبة الفضلي» بمركز سيدي سالم، مؤكدة الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

خدمات لمليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين يأتي استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عاما، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظة كفر الشيخ، منوها أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.