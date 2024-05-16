محافظ الإسكندرية يشارك في معرض تكنولوجيا المياه والنفايات بألمانيا

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، زيارة رسمية إلى ألمانيا، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في معرض «IFAT» بمدينة ميونيخ الألمانية، وهو أكبر وأهم معرض في العالم للتكنولوجيا البيئية، متخصص في تكنولوجيا المياه والصرف الصحي والنفايات، ويشارك به أهم المتخصصين بالبحوث والابتكار.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المعرض الدولي يتيح الاطلاع على أهم وآخر التقنيات الحديثة في مجال إعادة التدوير والنفايات والاستدامة، وأحدث تكنولوجيات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من الصناعات المرتبطة من جميع أنحاء العالم.

بحث حلول مشكلات المخلفات

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه على هامش فعاليات المعرض الدولي قاد مفاوضات لإيجاد حلول لمشاكل المخلفات مع الجانب الألماني، حيث تم مناقشة سُبل التعاون وبناء القدرات، والتعرف على أحدث التقنيات في هذا المجال، بالإضافة إلى عقد اجتماعات لتعزيز العلاقات بين مصر وألمانيا في مجال التعامل مع النفايات الصلبة والعضوية.

وبحث محافظ الإسكندرية مع خبراء الاتحاد الأوروبي تطبيق منظومة EPR في مصر، على أن يتم البدء في تنفيذها بمدينة الإسكندرية، كما اجتمع مع الوفود العربية المشاركة في المعرض، مشيدًا بالمستوى المميز والمشاركة الفعالة التي ظهر بها جميع ممثلي الوفود العربية.

كما زار المحافظ برفقة الوفد المصري، الجناح السعودي في المعرض، وناقش مع المتخصصين أحدث التكنولوجيات الحديثة في ذات الشأن.

أنشطة متنوعة تتعلق بالمياه والصرف الصحي

وواصل المحافظ تفقد أجنحة الشركات العالمية المشاركة بالمعرض، مشيرًا إلى أن المعرض تضمن أنشطة متنوعة تتعلق بالمياه والصرف الصحي، والمعالجة الآمنة للمياه الملوثة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات متخصصة وورش عمل.