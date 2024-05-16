هل تخفض أعداد الطلاب بالكليات في تنسيق 2024؟.. مصادر توضح

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل المقترح الذي يجري العمل عليه بشأن مشروع إعادة النظر في الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة في تنسيق الجامعات 2024، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الأخيرة، بشأن إعادة النظر في الأعداد الكبيرة الملتحقة بكليات القطاع الإنساني، بجانب ضرورة الاكتفاء بالتخصصات الموجودة في بعض البرامج، ككليات الآداب والتربية والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية.

الأعلى للجامعات يناقش المقترحات الخاصة بتنسيق 2024

أوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المقترح يتماشى مع رؤية الدولة المصرية حول التخصصات العلمية، التي يحتاجها سوق العمل، وتوفيرها بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالنسبة للالتحاق بالجامعات، يقتصر الأمر على الاحتياج الوظيفي للدولة المصرية، ولن يضار أي طالب، ودورنا كجامعات توفير احتياجات الدولة من كل التخصصات، وتوفير البيئة المناسبة والبرنامج الصحيح للدراسة به.

تنسيق الجامعات 2024

وتابع أن المقترح يتضمن أيضا، تخفيض أعداد الطلاب بعدد من كليات القطاعات المختلفة، بما لا يؤثر على التحاق الطالب بالكلية وفقًا لرغباته، وتماشيًا مع مجموعه في الثانوية العامة: «زيادة أعداد الطلاب سيكون مرهونًا بطبيعة الاحتياج للتخصص كوظائف في المستقبل، ولن يكون التكدس وتحميل الكليات أعداد طلاب فوق إمكاناتها وقدراتها العلمية».

وعن حقيقة وجود دراسة يجري مناقشتها بشأن تكليف خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة أسوة بكليات الطب، أكد عدم وجود أي تعليمات في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الخريجين المتميزين لهم فرص عمل متوفرة، ولا توجد أي دراسات أو قرارات لتكليف خريجي هذه الكليات.

وأكدت المصادر، أن المجلس في اجتماعه المقبل المقرر عقده في رحاب جامعة كفر الشيخ، سيناقش كل المقترحات، وأن البيان المتوقع أن يصدر عنه، سيحمل العديد من التفاصيل المهمة في هذا الشأن.