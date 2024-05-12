قبل تنسيق 2024.. رابط المؤسسات المعتمدة من هيئة ضمان الجودة 

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد أيضًا المعتمدة من قبل المجلس، جميع متاحة بيناتها متاحة عبر الموقع الرسمي للمجلس، وجميعها يحق لها القيد في جميع النقابات المهنية، لافتة إلى أنه يجب على الطلاب الاطّلاع على البيانات الخاصة بالمؤسسات للتأكد من تفاصيلها قبل الالتحاق.

تنسيق الجامعات الحكومية و الخاصة 2024

وفيما يتعلق باعتماد الجامعات والكليات الحكومية والخاصة من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابع لمجلس الوزراء، كشفت المصادر أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها كاملة، والتي تتعدى 513 كلية ومعهد بمختلف محافظات مصر، وذلك عبر «الرابط» الرسمي، والمدرج به جميع التفاصيل الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

وأكدت المصادر، أن الاستعدادات لأعمال تنسيق الجامعات 2024 تجري على قدم وساق، وفقًا لضوابط وقواعد قانون تنظيم الجامعات المعمول بها في هذا الشأن، لافتة إلى أن المجلس سينتهي من نظر غالبية الضوابط والقواعد الخاصة بأعمال التنسيق، لاسيما فيما يتعلق بطلاب الشهادات العربية والأجنبية.