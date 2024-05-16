المفوضية الأوروبية تحقق مع «زوكربيرج».. هل يضر فيسبوك وانستجرام بالصحة العقلية؟

بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقًا مع مارك زوكربرج مالك «فيسبوك» و«إنستجرام» بسبب مخاوف من أن هذه المنصات تخلق سلوكًا إدمانيًا بين الأطفال، وتضر بالصحة العقلية.

ميتا ربما تكون قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية قال المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إن ميتا ربما تكون قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون تاريخي أقرته الكتلة في الصيف الماضي، يجعل الشركات الرقمية الكبيرة والصغيرة مسؤولة عن التضليل وعمليات الاحتيال في التسوق وإساءة معاملة الأطفال.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، في بيان: «اليوم نفتح إجراءات رسمية ضد ميتا..لسنا مقتنعين بأنها فعلت ما يكفي للامتثال لالتزامات قانون الخدمات الرقمية للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية على الصحة الجسدية والعقلية للشباب الأوروبيين على منصتيها فيسبوك وانستجرام».

تحقيق اللجنة التأثيرات الإدمانية المحتملة للمنصات

وسيستكشف تحقيق اللجنة التأثيرات الإدمانية المحتملة للمنصات، ما يسمى بتأثيرات ثقب الأرانب، حيث تغذي الخوارزمية محتوى سلبيًا للشباب، كما سينظر في مدى فعالية أدوات التحقق من العمر والخصوصية للقاصرين في ميتا.

وفي الشهر الماضي، افتتح الاتحاد الأوروبي إجراءات رسمية ضد شركة ميتا بموجب قانون الخدمات الرقمية، بسبب تعاملها مع المحتوى السياسي وسط مخاوف من أنها لم تفعل ما يكفي لمواجهة التضليل الروسي، قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو.