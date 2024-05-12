ضبط 3 متهمين بترويج العقاقير والأدوية المخدرة عبر «فيسبوك»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واستغلالها في الترويج لبيع الأدوية والعقاقير المخدرة.

جرى ضبط المتهم وبرفقته (آخر مقيم بمحافظة الفيوم) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزتهما (415 أمبولا مخدرا ومؤثرا على الصحة النفسية)، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة)، باستهدافه تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته (210 أمبول مخدر ومؤثر على الصحة النفسية)، واعترفوا بترويج تلك العقاقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاتجار.