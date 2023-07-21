استشاري طب وقائي يكشف طرق تجنب ضربة الشمس وأكثر الفئات المعرضة للإصابة

أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة عن أكثر الفئات عرضة للإصابة بضربة الشمس وأهم طرق الوقاية منها، مشددًا على أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم رجال المرور وعمال الإنشاءات والمزارعين والعاملين بالصحراء.

وأضاف «حتة» خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC» اليوم الجمعة، أنه إذا تعرض شخص لإجهاد حراري عليه أن يخضع لكمادات بمياه فاترة وألا يستخدم مياه باردة، مفسرا ذلك، بأنها تمثل خطورة، كما يجب أن يتناول كميات كبيرة من المياه.

وتابع استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن هناك أكثر من طريقة للوقاية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري: «يجب ألا نتعرض مباشرة لأشعة الشمس وان نرتدي ملابس قطنية شفافة وأن نتبع التغذية السليمة التي تتلاءم مع الطقس وأن نبتعد عن تناول المقليات والإكثار من الخضراوات».

وتطرق إلى الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، موضحًا إن ضربة الشمس أخطر من الإجهاد الحراري، لافتًا إلى أن الإجهاد الحراري يحدث لسببين، الأول هو الحصول على الطعام دون شرب كمية كافية من المياه والسبب الثاني العكس.

ولفت، إلى أن أعراض الإجهاد الحراري تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار وحالة من الهبوط الشديد أو الإغماء، متابعًا أنه حال ظهور إحدى تلك الأعراض، فإن المصاب عليه أن يحصل على كميات كافية من السوائل لتعويض جسمه عما فقده من أملاح.

وذكر أن تأثير ضربة الشمس أكبر لأنها تؤثر على نحو مباشر على مركز التحكم في درجة حرارة الجسم، مما يسبب خلل وارتفاع كبير في حرارة الجسم يؤدي لفقدان في الوعي واحمرار والتهابات شديدة، مؤكدًا أنه حال التعرض لضربة شمس يجب التوجه للمستشفى فورًا.