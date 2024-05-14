مفاجأة بشأن العاصفة الشمسية على العالم.. وصلت قبل موعدها

كشف الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، أن الشمس عبارة عن كرة ملتهبة من الغازات، مثل الهيدروجين بنسبة تتعدى 70% والهيليوم 28% وباقي الغازات 2%.

حرارة النقطة المركزية في الشمس 15 مليون درجة

ونوه إلى أن العاصفة تحدث كل دورة شمسية بعد 11 سنة، وتستمر لمدة أسبوع، موضحا أنه ينتج عنها بعض الحوادث في دول مختلفة من العالم مثل قطع الكهرباء، وحاليا حدثت قبل موعدها بعام، ما يؤكد أن هناك خللا حدث.

وتابع خلال لقائه في برنامج «صباح البلد»، الذي تقدمه الإعلاميتان عبيدة أمير ورشا مجدي، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن درجة الحرارة النقطة المركزية في الشمس 15 مليون درجة.

وقال الدكتور تحسين شعلة الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا، إن الحرارة في الطبقة الخارجية للشمس تصل إلى 5.8 ألف درجة، وهناك بقع شمسية تنتج عنها الانفجارات وتكون حرارتها 4600 درجة.

المنخفض الأوروبي أدى لانخفاض درجات الحرارة

ولفت إلى أن العاصفة الشمسية ناتجة عن انفجارات في الشمس وتصل للغلاف الأرضي وتحدث العاصفة الجيومغناطسية وهو المسمى العلمي الصحيح لها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية تعرضت البلاد لمنخفض أوروبي أدى لانخفاض درجات الحرارة وتعود إلى المعدلات الطبيعية وتصل إلى 37 درجة بعد يومين.